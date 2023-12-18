В сообщении говорится, что здание и квартиры были защищены от огня. Сгорело 4 кв. метра нежилого здания общей площадью 120 квадратных метров.

Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен, сообщает пресс-служба МЧС.

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В Ясамальском районе Баку горит многоэтажный жилой дом на улице Асада Ахмедова.

Пожар начался в подвале 21-этажного здания и перекинулся на верхние этажи.

К месту происшествия привлечена живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана. Принимаются меры по тушению пожара.

В пресс-службе МВД сообщили haqqin.az, что в связи с пожаром сотрудники полиции принимают меры безопасности.