Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушили фото; видео; обновлено 10:32
Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен, сообщает пресс-служба МЧС.
В сообщении говорится, что здание и квартиры были защищены от огня. Сгорело 4 кв. метра нежилого здания общей площадью 120 квадратных метров.
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В Ясамальском районе Баку горит многоэтажный жилой дом на улице Асада Ахмедова.
Пожар начался в подвале 21-этажного здания и перекинулся на верхние этажи.
К месту происшествия привлечена живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана. Принимаются меры по тушению пожара.
В пресс-службе МВД сообщили haqqin.az, что в связи с пожаром сотрудники полиции принимают меры безопасности.