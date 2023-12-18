Эльнур Мамедов, отдел экономики 09:48

Сообщение газеты Financial Times о том, что на фоне напряженности в регионе Ближнего Востока британская энергокомпания British Petroleum решила приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю, вызвало на нефтяном рынке новую волну ажиотажа. Решение ВР стало еще одним признаком эскалации кризиса, вызванного нападениями йеменских повстанцев на суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива и угрожающих одному из ключевых маршрутов мировой торговли. В тот же день на фоне нападений мятежников-хуситов о намерении избегать маршруты, пролегающие через Красное море, заявила бельгийская судоходная компания Euronav. А еще раньше о приостановке контейнерных перевозок через Баб-эль-Мандебский пролив официально сообщили французская транспортная компания CMA CGM, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC), немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd и датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk.

Чтобы полнее представить возможные последствия атак йеменских повстанцев на суда в Красном море, отметим, что на фоне сообщений об атаках на суда в регионе участники рынка морского страхования Лондона расширили зону повышенного риска в Красном море. Параллельно расширяет зону повышенного риска и Совместный военный комитет (JWC). По мнению экспертов, все идет к тому, что ведущие страховые компании мира откажутся страховать суда и грузы, следующие по Красному морю. Что, в свою очередь, приведет к отказу грузоперевозчиков использовать кратчайший маршрут между регионами Юго-Восточной Азии, Восточной Африки и Южной Европы. Таким образом, мировые транспортно-логистические цепочки, которые только начали восстанавливаться после пандемии коронавируса, может захлестнуть волна очередного кризиса, угрожающая свести на нет титанические усилия глобальной экономики. Несколько крупных грузовых компаний уже начали совершать рейсы в обход Африки, что привело к увеличению расходов и задержек, которые, судя по всему, в ближайшие недели будут возрастать. Что неудивительно, если учесть, что около 15 процентов маршрутов мирового судоходства проходит транзитом через Суэцкий канал - самый короткий морской путь между Европой и Азией. В совокупности компании, которые перенаправляют свои суда через Суэц, контролируют около половины мирового рынка контейнерных перевозок. В результате из-за отказа крупнейших энергетических компаний от транзита через Красное море стоимость перевозки нефти и других грузов может значительно возрасти, в перспективе угрожая мировому нефтерынку коллапсом.

В такой ситуации очень непросто прогнозировать, как все это отразится на политике США и предвыборной кампании президента Джо Байдена, который с таким трудом добился в последние годы некоторого снижения цен на нефть. По поступающим из США сообщениям, Белый дом совместно со своими партнерами и союзниками на Ближнем Востоке работает над созданием международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах». Что же касается разумности подобного решения, то тут мнения расходятся. Большая часть мировой общественности выступает за мирное решение конфликта, который уже третий месяц будоражит регион Ближнего Востока. Однако США не только решительно поддерживают политику Израиля, направленную на полное уничтожение палестинского движения ХАМАС, но и, похоже, готовы начать в регионе еще одну войну - против йеменских хуситов. Хотя нетрудно догадаться, что новая война еще больше обострит и без того крайне напряженную ситуацию, в том числе и среди стран будущей коалиции, о чем предупреждают аналитики. Говорить же при этом о низких ценах на нефть и вовсе не приходится…

Конечно, куда легче было бы умерить израильские амбиции, что не потребовало бы ни особых усилий, ни дополнительных финансовых затрат – хватило бы только воли Белого дома. Не говоря уже о том, сколько тысяч невинных людей можно было бы спасти от смерти, невзгод и скитаний. Вероятно, совсем скоро мы увидим, какой путь изберут Соединенные Штаты и их союзники. Ну а пока президент РФ Владимир Путин призывает мировых грузоперевозчиков воспользоваться… Северным морским путем, который, по словам российского лидера, становится куда более эффективным для перевозки грузов, нежели Суэцкий канал. Как уверяет президент РФ, сроки доставки товаров по Северному морскому пути из Восточной Азии до Западной Европы могут быть короче альтернативных маршрутов на 40 процентов. И это при полной гарантии безопасности!