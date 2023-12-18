«Война надолго»: командир «Азова» призвал украинцев брать в руки оружие

Командир бригады украинской Нацгвардии «Азов» подполковник Денис Прокопенко считает, что война в Украине будет продолжаться долго, поэтому призвал всех, кто не задействован на службе в силах обороны, сделать сознательный выбор и пополнить ряды военных. Заявление военного приводит «Украинская правда».

«Лучшее лекарство от уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны, - активная вовлеченность в исторические процессы, которые происходят здесь и сейчас.

Мы не знаем точного дня, месяца или года, когда мы победим и сможем вернуться к нашим семьям. Но мы уверены в том, что сколько бы ни длилась война, рядом с нами надежные собратья, в наших сердцах любовь к Родине, а в руках - оружие. И все это не позволит нам отступить ни сегодня, ни через год или десять лет.

Те, кто до сих пор не задействованы на службе в Силах обороны Украины, должны сделать сознательный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, который работает на поддержку обороноспособности страны.

Эта война надолго. Она может длиться годами. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу», - сказал Прокопенко.

Он отметил, что после почти двух лет с начала полномасштабного вторжения РФ украинцы все чаще задаются вопросом: «Как долго продлится эта война?» и неопределенность и вероятность того, что боевые действия продлятся годами, давит на гражданских и военных. По его мнению, Россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния.

Командир «Азова» считает, что война будет продолжаться ровно до тех пор, пока украинцы будут способны вести сопротивление: «Любые «перемирия» или «договоренности» будут очередным тайм-аутом для врага с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления».

Украинцы, по его мнению, должны быть способны мобилизовать в критический момент все необходимые ресурсы и работать на грани сверхчеловеческих возможностей.