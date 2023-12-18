Товарищ Ким направил «сигнал» США

Как передает ЦТАК, Ким Чен Ын заявил, что КНДР «дала однозначный сигнал враждебным силам, которые... расширяют до конца нынешнего года антиреспубликанскую военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года». «И сказал, что учения послужили моментом, который ясно показал, к какому немедленному действию мы готовы, каков будет наш выбор, если Вашингтон примет ошибочное решение против нас»,— говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын считает, что «злобная конфронтационная амбиция США и их сателлитов» сама собой не исчезнет и Пхеньяну не нужно «просто смотреть сложа руки на всякие безрассудные и безответственные военные угрожающие деяния врагов».

Пхеньян подтвердил характеристики полета ракеты, которые ранее приводили южнокорейские и японские военные. Северокорейские власти заявили, что она пролетела 1002,3 км за 4415 секунд, максимальная высота составила 6518,2 км. Утверждается, что снаряд «точно попал в намеченную акваторию». По данным Японии, ракета упала за пределами ее исключительной экономической зоны в Японском море в 250 км к западу от острова Окусири. Токио считает, что при другой траектории ракета могла бы долететь до любой точки США.