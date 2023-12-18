Bosch продаст свои заводы в России турецкому инвестфонду

Немецкий производитель бытовой техники Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом турецкому инвестфонду Can Holding. Об этом рассказал «Коммерсанту» учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов.

По его словам, китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания «предложила вдвое больше».

О том, что Can Holding находится «на финальной стадии сделки», рассказали еще два источника газеты на рынке бытовой техники. По словам одного из них, Bosch «был готов расстаться с заводом за $20 млн, однако фонд предложил даже больше», сделка проходит одобрение ФАС.

Иманов также сообщил газете, что Bosch уже уволил 30 оставшихся в России менеджеров, которые занимались продажей техники ретейлерам.

Другой источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Can Holding планирует начать в России производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам. По данным издания, условия сделки не предполагают обратного выкупа.