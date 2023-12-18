Лондон и Киев подпишут 10-летний пакт о безопасности

Британия планирует подписать с Украиной 10-летний пакт о безопасности. Это может произойти в ближайшие недели, пишет The Telegraph.

Согласно документу, Лондон обязуется «поддерживать Киев в борьбе» путем предоставления военной поддержки, ориентированной на военно-морские силы. Кроме этого, предусмотрены финансовая помощь и обмен разведданными.

Пакт будет содержать обещания о послевоенных гарантиях безопасности. В них входит увеличение поставок оружия и возобновление санкций.

Что касается основной части пакта, военно-морской, то в этом контексте в статье упоминаются поставки морских ракет «Бримстоун», обучение украинских войск морским десантным операциям, разминирование морских путей.