Azercell в очередной раз удостоен сертификата «Системы менеджмента противодействия коррупции»

Лидирующий мобильный оператор страны вновь подтвердил соответствие международным стандартам по борьбе с коррупцией. Компания Azercell Telecom успешно прошла повторную сертификацию по стандартам ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции». Сертификационный аудит, проведенный с 30 по 31 октября 2023 года турецкой компанией Denetik Belgelendirme, аккредитованной крупнейшей аккредитационной организацией в США ANAB (ANSI National Accreditation Board), еще раз подтвердил, что антикоррупционная программа Azercell отвечает всем необходимым требованиям. Срок действия сертификата был продлен на три года. Стандарт ISO 37001 опубликован Международной организацией по стандартизации (ISO) в 2016 году и является единственным всемирно признанным стандартом в области борьбы с коррупцией.

Сертификат соответствия международным стандартам был вручен директору департамента Законодательства, Этики и Комплаенса Azercell Ширин Алиевой. Она подчеркнула, что Azercell является первым оператором мобильной связи в Азербайджане, получившим этот сертификат, и сказала, что компания предпринимает целенаправленные и решительные шаги в реализации и продвижении антикоррупционной программы.

Следует отметить, что в Azercell уже давно реализуется специальная программа по борьбе с коррупцией. Основным направлением данной программы является предотвращение коррупции во всех сферах деятельности компании, пропаганда деловой этики поведения, организация непрерывного обучения персонала и третьих лиц (деловых партнеров, клиентов, поставщиков и дp.), расследование случаев нарушений, принятие соответствующих мер по снижению коррупционных рисков и т.д.