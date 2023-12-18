Делегация СНГ будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ будут вести мониторинг внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Межпарламентской ассамблеи СНГ. Информацию об этом подтвердили в Милли Меджлисе Азербайджана.

Как сообщается, на имя председателя Совета МПА СНГ, председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко поступило письмо от председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой. В письме содержится приглашение международным наблюдателям от МПА СНГ принять участие в мониторинге внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

7 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы. С 19 декабря начинается процесс представления в ЦИК документов, необходимых для регистрации кандидатов на президентских выборах. Документы должны быть поданы максимум за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования до 18:00, с 19 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.