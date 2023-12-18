Ранние браки, селективные аборты, роды несовершеннолетних

В этом году наблюдается рост числа родов несовершеннолетними девушками. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во время обсуждения поправок в законопроект о гендерном равноправии в Азербайджане сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, до сих пор остаются проблемой селективные аборты. Сегодня на 100 девочек приходится 112 мальчиков. Также есть рост в динамике ранних браков. За год было предотвращено 268 случаев раннего бракосочетания.

За год 276 лицам было разрешено снижение возраста вступления в брак, в Баку – 5 лицам, в регионах – 271 человеку. По словам Мурадовой, есть необходимость ликвидации права снижения возраста бракосочетания в исключительных случаях.