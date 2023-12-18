Сына Арифа Гаджилы освободили

Освобожден находившийся под арестом сын председателя партии «Мусават» Арифа Гаджилы. Об этом Ариф Гаджилы сообщил в соцсетях.

Адвокат Орхана Гаджилы, Немат Керимли, заявил, что сегодня в Ясамальском районном суде были удовлетворены ходатайства о помещении Орхана Гаджилы под домашний арест.

Напомним, в отношении Орхана Гаджилы было открыто уголовное дело по двум статьям УК Азербайджана: ст. 263.1 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения или не имеющим права на управление транспортными средствами) и ст. 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия). По словам Арифа Гаджилы, его сын Орхан был задержан в связи с автомобильной аварией. В соцсетях распространилось видео аварии в Баку. Водитель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. При маневрировании Honda врезалась в несколько автомобилей. Сообщалось, что в результате аварии были пострадавшие, повреждены автомобили.