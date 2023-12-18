Lenovo обсудила тренды ИТ-рынка в рамках Lenovo Day в Баку

Мероприятие, прошедшее в Fairmont Baku, состоялось при поддержке партнеров Lenovo - компаний AMD, Nutanix и Veeam. Спикеры форума рассказали гостям о ключевых тенденциях ИТ-рынка, обсудили наиболее важные темы и лучшие практики в области применения искусственного интеллекта для инновационного развития бизнеса в мире и в Азербайджане в частности.

Расим Бахши, директор Lenovo Global Technology Azerbaijan, в приветственном выступлении всем участникам мероприятия рассказал о стратегии и результатах работы компании за последний год на рынке Азербайджана, а также о тенденциях роста спроса на ИИ-решения и готовности Lenovo этот спрос удовлетворить:

«Мы начали развивать искусственный интеллект в 2017 году и уже инвестировали 2 млрд долларов в усиление инфраструктуры для этого направления. В будущем мы планируем инвестировать еще 1 млрд долларов непосредственно в разработку решений на базе искусственного интеллекта. Таким образом, для нас ИИ – это не что-то новое. Мы готовы к росту интереса к этой технологии. Имеющийся у нас портфель решений и долгосрочные инвестиции в искусственный интеллект делают Lenovo подходящим партнером для тех, кто хочет внедрить эту технологию уже сейчас», - сказал он.

В рамках тематических сессий участники Lenovo Day познакомились с новейшими гиперконвергентными кластерными решениями Lenovo ThinkAgile HX, с портфелем серверов Lenovo на базе процессоров AMD EPYC, решениями для интеллектуального управления данными в средах с искусственным интеллектом, а также продуктами Veeam для защиты данных. В практической части форума гостям были представлены результаты успешных испытаний производительности серверов Lenovo в реальных проектах.

Lenovo — компания с оборотом более 62 млрд долл. США, в которой работает 77 000 человек на 180 рынках. Lenovo поставляет полный портфель решений: включая серверное оборудование и СХД; оборудование и ПО для ИТ-инфраструктуры, ЦОД, облачных и периферийных вычислений; суперкомпьютеры; решения на базе искусственного интеллекта; управляемых услуг и XaaS-сервисов. Инфраструктурный бизнес Lenovo является самым быстрорастущим в мире в своей отрасли, компания занимает 1 место в мире среди поставщиков систем хранения данных в ценовых диапазонах 1-4 и входит в тройку крупнейших мировых производителей серверов. Цепочка поставок компании занимает 8 место в мировом рейтинге крупнейших цепочек поставок и 1 место в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Lenovo - один из крупнейших поставщиков AI-решений. В Азербайджане Lenovo работает с 2019 года. Центральная Азия является приоритетным регионом для развития бизнеса. Компания активно инвестирует в усиление своего присутствия на рынке, в кадровые ресурсы, развивает локальную экспертизу и экосистему партнерств, открывает локальные склады запчастей и строит сеть авторизованных сервисных центров.