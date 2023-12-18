Баку станет велосипедной столицей
В Баку началась реализация проекта по созданию велодорожек, подготовленного Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
По информации Агентства, первоначальный этап проекта охватит центральную часть Баку - улицу Истиглалият, проспект Азербайджана, улицу Мирзааги Алиева, проспект Бюльбюля, улицу Фикрета Амирова и территорию Приморского бульвара.
В AYNA добавили, что велодорожки поэтапно будут создаваться и на других улицах столицы. Уже начались работы по нанесению соответствующей разметки, на следующем этапе будут установлены дорожные знаки, а также барьеры безопасности для исключения потенциальных точек столкновения с автомобилями.