Фальшивые доллары ввезли в Азербайджан: задержана преступная банда

Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия по пресечению изготовления и выпуска в обращение фальшивых денег, представляющих серьезную угрозу финансовой системе страны.

Как сообщили в пресс-службе МВД Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, в результате проведенных оперативных мероприятий выявлена и задержана банда, тайно ввозившая в страну поддельные долларовые купюры.

При задержании у них было изъято 10 000 (десять тысяч) фальшивых долларов США.

Продолжаются мероприятия по выявлению других членов этой банды и дополнительных преступных деяний.