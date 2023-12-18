Состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по баскетболу

Игры пройдут в марте и апреле следующего года в Спортивном центре «Серхедчи».

За Кубок страны поборются 10 команд, выступающие в Баскетбольной лиге Азербайджана. На предварительной стадии они поделены на две группы.

Группа «А»: «Нефтчи», «Хазри», «Джалилабад», «Хырдалан», «Сумгаит».

Группа «B»: «Сабах», «НТД-ИНДИГО», «Серхедчи», «Гянджа», «Шеки».

По итогам кругового турнира определятся полуфиналисты.

Согласно регламенту, в Кубке Азербайджана лимит на легионеров более жесткий: на площадке одновременно должны находиться не менее трех баскетболистов с азербайджанским паспортом. Напомним, в матчах чемпионата страны за команду одновременно могут играть три легионера.