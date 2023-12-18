Сиявуш Новрузов раскрыл причину женских убийств
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов поднял вопрос женских убийств.
«Читаешь СМИ, а там пестрят заголовки «брат убил сестру», «мужчина зарубил жену топором», - возмущается парламентарий.
«Бывает, что в день убивают двух, а бывает и семь женщин. В год около 1 тыс. женщин становятся жертвами убийств. Считаю, что немалую роль в этой тенденции играют Tik-Tok, сериалы и информационные технологии. В селах участились убийства женщин, мужчины возвращаются из России и убивают своих бывших жен. Это очень тревожная тенденция. Нужно положить конец пропаганде таких случаев на телевидении», - добавил Сиявуш Новрузов.