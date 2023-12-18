62% украинцев не доверяют Арестовичу

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в мае 2022 года большинство украинцев ему доверяли - 62% против 21%. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяют 11% жителей Украины, не доверяют - 78%.

Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев среди девяти политиков, о которых спрашивали социологи. По состоянию на декабрь 2023 года президенту доверяют 77% респондентов, не доверяют 22%. Уровень доверия к Зеленскому снизился по сравнению с маем 2022 года, когда ему доверяли 90% украинцев, не доверяли - 7%.

Далее следует телеведущий Сергей Притула, ему доверяют 69%, не доверяют - 25% (показатели доверия по сравнению с маем 2022 несколько ухудшились).

В тройке лидеров мэр Киева Виталий Кличко с показателями доверия 52% и недоверия - 43%. Однако в случае Кличко достаточно значительное проседание доверия - в мае 2022 года ему доверяли 74%, не доверяли - 18%.

Петр Порошенко - единственный в перечне, у кого показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года. Так, 27% доверяют сейчас пятому президенту, не доверяют - 68% (в мае 2022 года соотношение было 16% против 80%).