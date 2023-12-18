В Подмосковье силами ПВО отражена атака беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - проинформировал он.

Также Минобороны России утром во вторник заявляло, что три украинских дрона были сбиты в Брянской области, еще один — в Калужской. Украина не комментировала эти заявления.

