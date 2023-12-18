В Подмосковье сбит беспилотник ОБНОВЛЕНО 13:58
В Подмосковье силами ПВО отражена атака беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - проинформировал он.
Также Минобороны России утром во вторник заявляло, что три украинских дрона были сбиты в Брянской области, еще один — в Калужской. Украина не комментировала эти заявления.
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В московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково введен план «Ковер», все воздушные суда направляются в Шереметьево.
По данным Telegram-канала Baza, работает система ПВО.
План «Ковер» предполагает требование немедленной посадки или вывода из указанного района всех судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных.