Профессора Велиева арестовали в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу профессора Национальной академии наук Азербайджана, бывшего директора Центра по борьбе с международным терроризмом и коррупцией Ровшана Велиева, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор, согласно которому Ровшан Велиев последующие 6 лет проведет в заключении. Он был арестован в зале суда.

Согласно обвинению, Р.Велиев дал ложные обещания нескольким лицам и таким образом присвоил более 80 тысяч манатов.

Отметим, что в 2007 году Велиев привлекался к уголовной ответственности за подделку документов и превышение должностных полномочий.