Скончался экс-замминистра обороны Азербайджана

Сегодня утром в центральной клинике Гянджи от тяжелой пневмонии и сердечной недостаточности скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана Мехман Салимов.

Отметим, что он в 1995-1999 годах занимал должность заместителя министра обороны по политическим и общественным делам. Мехману Салимову в 2015 году было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (хищение, совершенное в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана.

В 2016 году по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Салимов был приговорен к 8 годам лишения свободы. В 2019 году его освободили указом о помиловании, подписанным президентом Ильхамом Алиевым.