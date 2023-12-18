Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:46

Накануне Дня благодарения президент Джо Байден, который по традиции помиловав пару индеек, провел экстренную встречу в Белом доме с ближайшими помощниками. На ней он в довольно резких тонах раскритиковал их за то, что те недостаточно эффективно доводят до сведения нации экономическую стратегию президента. У Байдена есть все основания жаловаться. Негативное отношение к экономическому положению страны большинства избирателей несправедливо: уровень безработицы в США заметно снижается, экономический рост ощутим, и его не могут отрицать даже политические противники демократов.

Но со времени того совещания, о котором пресса вовремя не сообщила, рейтинги Байдена продолжали катиться вниз. Сейчас они по 17 опросам, проведенным The Washington Post в декабре, достигли беспрецедентно низкого уровня: лишь 38 процентов одобряют деятельность президента, а 58 - нет. Причина, возможно, не в экономике. Большинство избирателей, включая демократов, озабочены возрастом Байдена, которому сейчас 81 год, а вот возраст его главного соперника Дональда Трампа, которому 77 лет, их не беспокоит. Но у конгрессменов, которые будут также избираться в 2024 году, есть свой повод пребывать в тревоге. Конгрессвумен Элисса Слоткин из Мичигана говорит, что у нее не будет шансов победить в борьбе за освободившееся кресло в Сенате, если кандидатом от демократов останется Байден. И это для нее особенно обидно, потому что в родном штате все идет неплохо: заводы строятся, грязь с улиц убирается, и это благодаря законодательным инициативам, проведенным через Конгресс Байденом. Однако избиратели эти плюсы не хотят замечать. Позиции президента в ключевых штатах, включая Мичиган, продолжают слабеть. В этом штате, согласно опросам CNN, он уступает Трампу целых 10 процентных пунктов, столько же в Неваде, 6 - в Джорджии, 5 - в Аризоне, 4 - в Пенсильвании. Байден с 2-процентным отрывом ведет лишь в Висконсине.

На первый взгляд, это катастрофа для демократов. Но те, по крайней мере на публике (какие напряженные разговоры идут на закрытых совещаниях, неизвестно), не теряют присутствия духа. Их главный аргумент - большинство избирателей еще не настроились на волну выборов, и результаты опросов общественного мнения будут меняться в лучшую для демократов сторону по мере приближения ноября, когда перед гражданами Америки встанет выбор: Байден или Трамп. А пока нынешний президент, прямо как Винни-Пух, говорит нации, что она считывает «неправильные опросы». Бывший конгрессмен Конор Лэмб утверждает, что «сейчас демократы используют все тот же набор идей, что и в 2020 году, когда рейтинги Байдена тоже не были слишком благоприятными, и считают, что они вновь победят, но это предположение пока никак не отражено в настроениях публики». Лэмб тем не менее видит, что сторонники Байдена «находятся в параличе», и Белому дому требуется срочно «разбудить их».

Многие демократические активисты явно разочарованы тем, что руководство партии и не помышляет заменить Байдена на более перспективного кандидата, который мог бы разгромить Трампа. Политтехнологи говорят, что время уходит — декабрь является последним месяцем, когда Байден может уйти, освободив место для более молодого соратника. В первые месяцы нового года во всех штатах будут заполняться предвыборные бюллетени, в которых указываются имена кандидатов, и тогда менять что-либо будет уже поздно. Единственной хорошей новостью для команды президента стало то, что демократы преуспели на ниве сбора пожертвований, и надеются, что к концу года в их кассе будет 67 миллионов долларов, что довольно большая редкость для «мертвого» Рождественского сезона. А чем сейчас занимается главный соперник Байдена, мистер Трамп? Может быть, он излагает американцам свои планы того, как Америка при нем вновь должна стать великой? Ничего подобного — Трамп лишь осуждает американскую демократию и обильно цитирует Владимира Путина и венгерского автократа Виктора Орбана.