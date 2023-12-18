Паника в Белом доме наша корреспонденция

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Накануне Дня благодарения президент Джо Байден, который по традиции помиловав пару индеек, провел экстренную встречу в Белом доме с ближайшими помощниками. На ней он в довольно резких тонах раскритиковал их за то, что те недостаточно эффективно доводят до сведения нации экономическую стратегию президента.

У Байдена есть все основания жаловаться. Негативное отношение к экономическому положению страны большинства избирателей несправедливо: уровень безработицы в США заметно снижается, экономический рост ощутим, и его не могут отрицать даже политические противники демократов.

У Байдена есть все основания жаловаться. Негативное отношение к экономическому положению страны большинства избирателей несправедливо

Но со времени того совещания, о котором пресса вовремя не сообщила, рейтинги Байдена продолжали катиться вниз. Сейчас они по 17 опросам, проведенным The Washington Post в декабре, достигли беспрецедентно низкого уровня: лишь 38 процентов одобряют деятельность президента, а 58 - нет.

Причина, возможно, не в экономике. Большинство избирателей, включая демократов, озабочены возрастом Байдена, которому сейчас 81 год, а вот возраст его главного соперника Дональда Трампа, которому 77 лет, их не беспокоит.

Но у конгрессменов, которые будут также избираться в 2024 году, есть свой повод пребывать в тревоге. Конгрессвумен Элисса Слоткин из Мичигана говорит, что у нее не будет шансов победить в борьбе за освободившееся кресло в Сенате, если кандидатом от демократов останется Байден. И это для нее особенно обидно, потому что в родном штате все идет неплохо: заводы строятся, грязь с улиц убирается, и это благодаря законодательным инициативам, проведенным через Конгресс Байденом.

Однако избиратели эти плюсы не хотят замечать. Позиции президента в ключевых штатах, включая Мичиган, продолжают слабеть. В этом штате, согласно опросам CNN, он уступает Трампу целых 10 процентных пунктов, столько же в Неваде, 6 - в Джорджии, 5 - в Аризоне, 4 - в Пенсильвании. Байден с 2-процентным отрывом ведет лишь в Висконсине.

Большинство избирателей, включая демократов, озабочены возрастом Байдена, однако возраст его главного соперника Дональда Трампа, которому 77 лет, их не беспокоит

На первый взгляд, это катастрофа для демократов. Но те, по крайней мере на публике (какие напряженные разговоры идут на закрытых совещаниях, неизвестно), не теряют присутствия духа. Их главный аргумент - большинство избирателей еще не настроились на волну выборов, и результаты опросов общественного мнения будут меняться в лучшую для демократов сторону по мере приближения ноября, когда перед гражданами Америки встанет выбор: Байден или Трамп.

А пока нынешний президент, прямо как Винни-Пух, говорит нации, что она считывает «неправильные опросы».

Бывший конгрессмен Конор Лэмб утверждает, что «сейчас демократы используют все тот же набор идей, что и в 2020 году, когда рейтинги Байдена тоже не были слишком благоприятными, и считают, что они вновь победят, но это предположение пока никак не отражено в настроениях публики». Лэмб тем не менее видит, что сторонники Байдена «находятся в параличе», и Белому дому требуется срочно «разбудить их».

... А Трамп в это время обильно цитирует Путина и Орбана

Многие демократические активисты явно разочарованы тем, что руководство партии и не помышляет заменить Байдена на более перспективного кандидата, который мог бы разгромить Трампа. Политтехнологи говорят, что время уходит — декабрь является последним месяцем, когда Байден может уйти, освободив место для более молодого соратника. В первые месяцы нового года во всех штатах будут заполняться предвыборные бюллетени, в которых указываются имена кандидатов, и тогда менять что-либо будет уже поздно.

Единственной хорошей новостью для команды президента стало то, что демократы преуспели на ниве сбора пожертвований, и надеются, что к концу года в их кассе будет 67 миллионов долларов, что довольно большая редкость для «мертвого» Рождественского сезона.

А чем сейчас занимается главный соперник Байдена, мистер Трамп? Может быть, он излагает американцам свои планы того, как Америка при нем вновь должна стать великой? Ничего подобного — Трамп лишь осуждает американскую демократию и обильно цитирует Владимира Путина и венгерского автократа Виктора Орбана.

У конгрессменов, которые будут также избираться в 2024 году, есть свой повод пребывать в тревоге

На последнем предвыборном ралли в выходные экс-президент дословно процитировал недавно произнесенную Путиным фразу о том, что его, Трампа, уголовное преследование «политически мотивировано». Трамп также повторил утверждение российского лидера о гнилости американской политической системы, «которая не может претендовать на то, чтобы кого-то учить демократии», и добавил к этому: «Они смеются над нами!»

Что же касается Орбана, то Трамп называет его «очень уважаемым человеком», который «может спасти Западный мир». Речь идет о беспримерном шантажисте, который открыто вымогает миллиарды евро у Евросоюза, ставя это условием разблокирования Венгрией пакета помощи ЕС Украине.

Хорош спаситель. Такой же, впрочем, как и сам Трамп, о котором американские СМИ пишут, что во время своего первого срока он не успел уничтожить демократию и похоронить Конституцию в стране, а вновь придя к власти, доделает эту работу.