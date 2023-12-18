Аналитики отметили, что 14 декабря 2023 года Военно-воздушные силы России, скорее всего, впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету воздушного базирования «Кинжал». Россия запустила по меньшей мере одну такую ракету в центральную Украину, вероятно, нацелившись на военный аэродром.

«Кинжал», отметили в МО Британии, - один из шести видов «супероружия», о которых президент РФ Владимир Путин объявил в 2018 году. Эти ракеты должны играть важную роль в будущей военной доктрине России.

Впрочем, отметили британские аналитики, «Кинжал» почти наверняка имел неоднозначный боевой дебют. Многие пуски этих ракет, вероятно, не достигли поставленных целей, в то время как Украина также преуспела в перехвате атак этой системы.