Русские наступают в трех направлениях: глава Сухопутных войск ВСУ о ситуации на фронте

Российские войска продолжают попытки наступления на купянском, лиманском и бахмутском направлениях, сообщил глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войсками на восточном участке фронта.

На этих направлениях, написал Сырский в телеграм-канале, «ситуация сложная»: «Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава».

При этом Сырский подчеркнул, что «на всех трех направлениях наши войска держат оборону и уничтожают врага».

По словам командующего восточным участком фронта, войска РФ несут большие потери, которые пополняют за счет резервов штурмовых батальонов, сформированных из бывших заключенных.

ВСУ же, особо отметил Сырский, пытаются добиваться успеха «путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения». У украинских военных, написал он, минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций.

Сырский считает, что основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении, где применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту, а также подразделения «Шторм Z» и «Шторм V», в которых, по его данным, воюют бывшие заключенные.

Российские военные не комментировали заявления о потерях на описанных участках фронта.

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 19 декабря говорится о 105 боестолкновениях, произошедших за сутки.