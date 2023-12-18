Что обещают синоптики на завтра

В среду, 20 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Днем местами моросящий дождь, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром туман. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем - 7-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла, ночью в горах 10-15°, днем - 0-5° мороза.