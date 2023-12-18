Азербайджан приглашает наблюдателей на президентские выборы

Правительство Азербайджана направило приглашение в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для наблюдения за внеочередными президентскими выборами. Об этом в ответ на запрос АПА сообщил пресс-секретарь БДИПЧ.

Представитель ОБСЕ отметил, что для оценки предвыборной среды и подготовки ко дню голосования за некоторое время до дня выборов осуществляются визиты в страны ОБСЕ, где должны состояться выборы. В ходе таких визитов для оценки ситуации проводятся встречи с правительственными лицами, избирательной администрацией, представителями системы правосудия, политических партий, гражданского общества и СМИ.

"Решение принимается после оценки первичных потребностей. Отчет БДИПЧ об оценке потребностей в связи с предстоящими выборами в Азербайджане будет обнародован в ближайшие дни", - добавил он.