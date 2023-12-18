В Азербайджане определяются стратегически важные товары. Это нашло отражение в проекте закона «О государственных резервах» (первое чтение), который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, товары стратегического значения на потребительском рынке Азербайджана – это совокупность жизненно важных товаров повседневного потребления населения, за которыми ведется мониторинг в целях обеспечения стабильности поставок в страну ряда продовольственных товаров, горючих материалов, медицинских и лекарственных средств, а также предотвращения кратковременных резких колебаний цен на эти товары на внутреннем рынке.

Стратегические резервы - это резервы, созданные с целью обеспечения стабильности поставок жизненно важных товаров, ежедневно потребляемых населением, и предотвращения краткосрочного резкого роста цен на эти товары на внутреннем рынке.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.