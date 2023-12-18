В Баку будут судить боевика Калтаева

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 41-летнего жителя Балакенского района Хабиба Калтаева, находившегося в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Расим Садыхов. Подготовительное заседание суда назначено на 26 декабря.

Обвиняют Калтаева в создании вооруженной группировки за рубежом (статья 283-1 УК Азербайджана). Предполагается, что к такому шагу его побудило увлечение радикальным исламом.

Отметим, что в 2015 году мужчину осудили на 7 лет лишения свободы — за совершение ДТП, в котором погибли 2 человека.