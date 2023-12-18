За информацию о передвижении военной техники можно сесть на 8 лет

Согласно проекту, если информация о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, боевого оружия, боеприпасов или военной техники распространена в военное время или в условиях боевых действий, и в ней нет признаков действий, предусмотренных ст. 274 (государственная измена), 276 (шпионаж) и/или 284 (распространение государственной тайны) УК Азербайджана, то предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

Устанавливается уголовная ответственность за распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, боевого оружия, боеприпасов или военной техники Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Об этом говорится в новой статье 284-2, Уголовного кодекса, обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Если эти же действия влекут тяжкие последствия, то предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Примечание: Действие ст. 284-2 не распространяется на случаи распространения информации, обнародованной общественности государственными органами (структурами) о передвижении или дислокации личного состава, боевого оружия, боеприпасов или военной техники ВС Азербайджана.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Кроме того, интернет-ресурсам запрещается распространять информацию о передвижении личного состава и техники. Владелец информационного интернет-ресурса и его домена или пользователь информационно-телекоммуникационной сети не должны допускать распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, вооружения, боеприпасов или военной техники ВС Азербайджана.