Стал известен соперник Путина на президентских выборах

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны.

Напомним, действующий президент России Владимир Путин первым подал в Центральную избирательную комиссию страны документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства. Он будет участвовать как самовыдвиженец.