Стал известен соперник Путина на президентских выборах
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны.
Напомним, действующий президент России Владимир Путин первым подал в Центральную избирательную комиссию страны документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства. Он будет участвовать как самовыдвиженец.
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