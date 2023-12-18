Путин: «Делаем то, что считаем нужным, то, что хотим»

«Оценивая текущую ситуацию на земле на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, командиры в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции», - сказал Путин.

Он считает, что «противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления».

По словам президента РФ, «миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул». «Все попытки, как говорят на Западе, нанести нам военное стратегическое поражение, разбились о мужество, стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», - сказал Путин.