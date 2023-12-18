Hyundai продал свой завод в Петербурге за $100

Совет директоров южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor одобрил продажу своего завода в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс».

По данным Reuters, сумма сделки составила семь тысяч рублей (около 77,67 доллара), а убыток компании составил 219 миллионов долларов.

Южнокорейская газета «Чосон ильбо» пишет, что сумма сделки составит около 10 тысяч рублей (чуть больше 110 долларов).

Южнокорейский производитель начал работу в Петербурге в 2010 году. В марте прошлого года на фоне российского вооруженного нападения на Украину предприятие остановило работу. В год завод выпускал 200 тысяч автомобилей. На производстве работало 2 600 человек.

Покупатель Hyundai Motor компания «Арт-Финанс» зарегистрирована в Москве в феврале. 99,99% компании принадлежит президенту группы «Авилон» Андрею Павловичу. В мае «Арт-Финанс» выкупила российские активы Volkswagen.