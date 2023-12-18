Шойгу посчитал погибших украинских военных

С начала вторжения России в Украину погибли и ранены «383 тысячи» украинцев. Об этом на коллегии Министерства обороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он утверждает, что с начала контрнаступления в июне украинские подразделения якобы потеряли «159 тыс. человек» и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны российской армии.

Большие потери, по словам российского министра, понесли и иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ. В общей сложности потери среди них достигли 5 800 человек. Большинство приехавших из-за рубежа – граждане Польши, США и Великобритании, утверждает Шойгу.