МИД Азербайджана соболезнует Китаю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

«Глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении в Китае, в результате которого погибли и получили ранение много людей. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего исцеления пострадавшим», – говорится в публикации ведомства в сети Х.