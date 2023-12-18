МИД Азербайджана соболезнует Китаю
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.
«Глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении в Китае, в результате которого погибли и получили ранение много людей. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего исцеления пострадавшим», – говорится в публикации ведомства в сети Х.
Deeply saddened by the news of a devastating earthquake in #China causing a huge loss of lives and injuries.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 19, 2023
We express our heartfelt condolences to the families of the victims and wish a speedy recovery to the injured ones.@MFA_China