В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны, в ВВС Азербайджана подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выполнены учебно-тренировочные полеты, сообщили в Минобороны АР.

Экипажи БПЛА провели воздушную разведку по установленным маршрутам и, определив координаты наземных целей условного противника, уничтожили их точными авиационными ударами, а также выполнили другие действия.

Все поставленные на учениях задачи были успешно выполнены.