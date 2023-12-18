Новые назначения в Миннауки и образования фото
В региональных управлениях образования произведены назначения, сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.
Таким образом, заведующий Шеки-Загатальским региональным управлением образования Бахруз Мехтиев назначен на должность начальника Ленкорань-Астаринского регионального управления образования.
Исполнение обязанностей начальника Шеки-Загатальского регионального управления образования возложено на замначальника Гюнай Махмудову.
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