Новые назначения в Миннауки и образования фото

В региональных управлениях образования произведены назначения, сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Таким образом, заведующий Шеки-Загатальским региональным управлением образования Бахруз Мехтиев назначен на должность начальника Ленкорань-Астаринского регионального управления образования.

Исполнение обязанностей начальника Шеки-Загатальского регионального управления образования возложено на замначальника Гюнай Махмудову.