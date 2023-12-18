Путин о восстановлении территориальной целостности Украины

Мы были готовы на определенных условиях восстановить территориальную целостность Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

При этом глава России считает, что западные соседи Украины хотят забрать себе ее территории: "И люди, которые там живут – многие, во всяком случае, я знаю это наверняка, сто процентов, – хотят вернуться на свою историческую Родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем. Но свое не отдадим. Вот что все должны понять. И на Украине те, кто агрессивно настроен по отношению к России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться? Пусть договариваются. Но только мы будем делать это исходя из наших интересов".