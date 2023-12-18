Эрдоган назвал ошибку Евросоюза

Заставлять годами ждать у дверей ЕС Турцию, которая гораздо лучше многих стран готова к вступлению в союз, является ошибкой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Венгрии.

«Евросоюз совершает ошибку, годами заставляя Турцию ожидать вступления в союз на фоне наделения Украины и Молдовы статусами кандидатов на вступление. ЕС необходимо как следует оценить позицию Турции. ЕС многие годы под разными предлогами задерживает вступление Турции в ряды членов союза, хотя со стратегической и экономической точки зрения Анкара давно к этому готова, а за последние годы стало очевидно, насколько Турция важна и влиятельна», – заявил Эрдоган.