Путин: Россия была единственным гарантом суверенитета Украины

Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия. Россия, когда создавала Советский Союз, передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал, и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию", - сказал глава РФ.