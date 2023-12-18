Эрдоган: ХАМАС – политическая сила Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что рассматривает палестинское движение ХАМС в качестве политической силы, а не террористической организации. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

"Я неоднократно говорил, что ХАМАС не является террористической организацией, что это политическая партия. Я повторяю это вновь. Как политическая партия, они борются за права. Я собрал представителей ФАТХ и ХАМАС <...> в своем кабинете. Эта встреча уже нашла отражение в СМИ. ФАТХ и ХАМАС встречаются, и эти переговоры можно развить. Считаю, что мы как Турция многое сделали и еще многое можем сделать в этом вопросе, потому что ФАТХ и ХАМАС должны жить в мире друг с другом", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Венгрии.