Армения отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

Ереван отказался присоединяться к решению Совета Европейского союза (ЕС) о санкциях против России и ряда других стран от 4 декабря. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Армения часто присоединяется к заявлениям ЕС, чтобы показать поддержку и солидарность по обсуждаемым вопросам. Но конкретно к решению Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря Армения не присоединилась», — отметила она.

По словам спикера министерства, Ереван поддерживает некоторые решения ЕС исходя из своих внешнеполитических приоритетов и с целью развития партнерства с Евросоюзом.

Таким образом, Бадалян отреагировала на заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о продлении на год ограничений против России и Ирана по обвинению в нарушении прав человека.