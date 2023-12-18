AZAL рекомендует забронировать билеты на рейс Баку – Нахчыван – Баку перед праздниками

С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку – Нахчыван – Баку в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и новогодних праздников AZAL рекомендует планирующим путешествия между этими городами заранее приобрести авиабилеты.

Пиковые периоды авиаперевозок всегда сопровождаются повышенным пассажиропотоком и увеличенным спросом на перелеты. В этой связи авиакомпания рекомендует пассажирам приобрести билеты заранее, чтобы обеспечить наилучший выбор времени вылета и избежать возможных неудобств.

Авиабилеты можно забронировать на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через обновленное мобильное приложение или приобрести в кассах AZAL.

Отметим, что авиакомпания также разработала видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается о процессе покупки билетов на сайте. Видеоматериал доступен по ссылке.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.