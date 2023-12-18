Внук Расулзаде проголосует за Ильхама Алиева

Внук Мамеда Эмина Расулзаде Раис Расулзаде рассказал, кого поддержит на президентских выборах.

По его мнению, Ильхам Алиев будет переизбран президентом Азербайджана.

"Есть ряд кандидатов, и победит набравший наибольшее количество голосов. Рейтинг нынешнего президента очень высок. Наверное, именно он и будет избран. Считаю, что каждый из нас обязан принять участие в голосовании. Скорее всего, я поддержу Ильхама Алиева и проголосую за него", - сказал Раис Расулзаде.