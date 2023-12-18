Россия заминировала в Украине семь тысяч квадратных километров территории при протяженности линии фронта в две тысячи квадратных километров. При этом глубина минных полей составляет до 600 метров, что вдвое больше стандарта, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также, по его словам, там было установлено полтора миллиона "зубов дракона", две тысячи километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.