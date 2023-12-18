COP29 – Баку станет центром мира

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В эпоху технологической революции, где искусственный интеллект (ИИ) выступает в роли ключевого фактора прогресса, особое внимание требуется уделить вопросам защиты окружающей среды и использованию зеленой энергии. Это особенно актуально, учитывая, что дата-центры, необходимые для поддержки ИИ и других технологий, потребляют значительное количество электроэнергии. Об этом заявил ICT expert Фуад Аллахвердиев.

«Переход к использованию возобновляемых источников энергии для питания дата-центров является ключевым шагом в минимизации экологического воздействия технологического роста. Интеграция солнечной, ветровой и других форм зеленой энергии способствует снижению выбросов углекислого газа и укрепляет устойчивость энергетической инфраструктуры. Таким образом, важно поддерживать сбалансированный подход, где технологический прогресс сопровождается активными усилиями по сохранению окружающей среды и продвижению устойчивых энергетических решений. Это обеспечит не только экологическую безопасность, но и долгосрочную устойчивость технологического развития. Глобальная цифровая трансформация, подстегнутая развитием ИИ, 5G и IoT, приводит к росту объемов данных и, как следствие, к необходимости расширения инфраструктуры дата-центров. Прогнозируется, что к 2025 году мировой объем данных достигнет 175 зеттабайт, что стимулирует строительство новых и модернизацию существующих дата-центров. Эти центры требуют оптимизации расположения в регионе для эффективности и скорости доступа к данным. Одновременно с ростом числа дата-центров возникает вызов для экологической устойчивости. В ответ на это ведущие технологические компании Google, Amazon, Apple, Meta, Alibaba и Microsoft планируют переход на возобновляемые источники энергии к 2030 году и, по данным Uptime Institute, около 60% новых дата-центров к 2024 году будут использовать возобновляемые источники. Важным фактором в этом процессе является развитие фибер-оптической инфраструктуры, в чем активно участвует Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана. Эти усилия могут позволить Азербайджану стать не только цифровым коридором, но и цифровым центром в регионе. Стратегическое географическое положение Азербайджана, сочетание с его возможностями в области возобновляемых источников энергии и развитыми телекоммуникационными сетями создает идеальную платформу для размещения и функционирования дата-центров в эпоху глобальной цифровой трансформации. С учетом растущего стремления крупных компаний к использованию зеленой энергии для их дата-центров Азербайджан представляет собой привлекательное место для реализации инновационных и экологически устойчивых проектов», - отметил он.

Азербайджан, активно участвуя в международных усилиях по борьбе с климатическими изменениями, обязался сократить выбросы парниковых газов на 35% к 2030 году и на 40% к 2050 году относительно уровня 1990 года. Страна демонстрирует свой потенциал в сфере зеленой энергетики особенно после подписания соглашения о стратегическом партнерстве в этой области с Грузией, Румынией и Венгрией в 2022 году в Бухаресте. Президент Ильхам Алиев подчеркивает важность синергии между природным газом и возобновляемыми источниками энергии, видя в этом комбинированном подходе ключ к энергетическому будущему страны. В рамках этих усилий Азербайджан заключил значительные соглашения с ведущими мировыми компаниями в области альтернативных энергоисточников, направленные на производство до 25 ГВт возобновляемой солнечной и ветровой энергии. Участие Азербайджана в COP28 в Дубае, одном из самых крупных мероприятий ООН по климату, подчеркнуло значимость страны в мировых усилиях по борьбе с изменением климата. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул стратегическую роль страны в принятии мер по смягчению глобального изменения климата. После достижения исторической победы в Отечественной войне президент Азербайджана Ильхам Алиев провозгласил освобожденные земли Карабаха зоной развития зеленой энергии. Согласно планам, к 2050 году эти территории Карабаха будут преобразованы в области с чистыми нулевыми выбросами. Такой же статус зеленой энергетической зоны получил и Нахчыван. Реализация конкретных целей в области зеленой энергии через масштабные проекты, основанные на использовании ветрового и солнечного потенциалов, демонстрирует значительный вклад Азербайджана в международные усилия по борьбе с климатическими изменениями и подчеркивает его решимость в ответе на глобальные экологические вызовы. Азербайджану, выбранному в качестве хозяина 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), предстоит принять в Баку представителей более 190 стран в 2024 году. Это событие отмечает стратегическое положение Азербайджана на мировой арене, особенно в контексте борьбы с климатическими изменениями и продвижения зеленой энергетики. Президент Ильхам Алиев, продолжая стратегическую линию Гейдара Алиева, укрепляет позиции страны как ключевого энергетического, транспортного и теперь экологического центра региона. Собрав представителей из более чем 190 стран, COP29 в Баку станет мировой платформой для обсуждения важнейших вопросов устойчивого развития и экологической безопасности, подчеркивая вклад Азербайджана в решение этих глобальных вызовов.