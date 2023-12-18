Африканское золото ЧВК «Вагнер» помогает РФ финансировать войну против Украины

Деятельность ЧВК «Вагнер» в Судане, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали с февраля 2022 года приносила доход в размере 114 млн долларов в месяц. В целом структуры «Вагнера» могли получить там до 2,5 млрд долларов с начала войны в Украине, пишет «Международное французское радио» (RFI) со ссылкой на данные The Blood Gold.

«Золото, добытое в африканских странах и отмытое на международных рынках, принесло миллиарды долларов российскому государству, которое имеет критически важные потребности для ведения войны», – указывают в отчете.

Издание отмечает, что добытое таким образом в Африке золото прямо и косвенно финансировало войну России против Украины.