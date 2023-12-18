Селин Дион стало хуже. Сестра рассказала подробности

В декабре 2022 года Селин Дион рассказала, что у нее диагностировали редкое неврологическое заболевание — синдром Мерша-Вольтмана. Из-за этого ей пришлось отменить гастрольный тур. По словам певицы, мышечные спазмы влияют на все аспекты ее повседневной жизни, вызывая трудности при ходьбе и не позволяя ей использовать свои голосовые связки.

Знаменитая канадская певица Селин Дион «потеряла контроль над мускулами» из-за редкой и тяжелой болезни. Об этом рассказала ее сестра Клодетт в интервью канадскому изданию 7 Jours.

Клодетт Дион рассказала, что болезнь пока не поддается лечению, ситуация за это время не улучшилась, а даже напротив — 55-летней Селин становится хуже.

По словам Клодетт Дион, исполнительница «тяжко трудится», сражаясь с симптомами болезни. Но сможет ли она снова петь, возобновит ли карьеру и в каком состоянии может вернуться на сцену, остается под вопросом. Сейчас, как отметила сестра певицы, Селин Дион фактически утратила контроль над собственной мускулатурой.

«…Сейчас она не контролирует свои мышцы… Голосовые связки — это мышцы, и сердце тоже мышца. Поскольку такая болезнь — один случай из миллионов, ученые не проводили обширных исследований, ведь оно затронуло не так много людей. И каких-либо лекарств от этой болезни не существует», — говорит Клодетт.

По ее словам, Селин и вся ее семья мечтают о том, что когда-то она сможет вернуться на сцену. Сохранять надежду на будущее исполнительнице помогает поддержка поклонников.

Синдром Мерша-Вольтмана — крайне редкое неврологическое расстройство, поражающее нервную систему, в частности головной и спинной мозг. Заболевание характеризуется общей скованностью мышц и болезненными спазмами, которые могут усиливаться при стрессе. Пациенту с таким недугом становится сложно передвигаться и даже есть.