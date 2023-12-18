Министр в Индонезии: В коррупции чиновников виноваты их жены

Жены коррумпированных чиновников несут ответственность за преступления своих мужей, заявил министр юстиции, политики и прав человека Индонезии Мохаммад Махфуд.

«Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жены плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий (1400 долларов — ред.), но их расходы составляют 50 миллионов рупий (32 00 долларов — ред.)», — заявил политик в ходе собрания, на котором обсуждалась роль женщин в государственном строительстве.

Заявление министра спровоцировало шквал негативных реакций среди защитников прав женщин. Эксперт Индонезийского института реформы уголовного правосудия Мадждина Рахмавати подчеркнула, что это стереотипы о женщинах. Рахмавати указала на то, что коррупция в Индонезии имеет системный характер, а не является внутренней проблемой.