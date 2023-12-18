В Кремле знают, как обходить санкции Евросоюза

Москва будет обходить санкции Евросоюза против российских алмазов и возможности для этого есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились», — цитирует Пескова ТАСС.

«Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что в целом 12-й пакет антироссийских ограничений ЕС, одобренный Брюсселем, свидетельствует о том, что «уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции». Самыми примечательными в этом пакете он назвал введение санкций против российского общества «Знание». «Это самое красноречивое свидетельство санкционного безумия», — сказал пресс-секретарь президента.

ЕС 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций против России. Он предусматривает запрет на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. В новый санкционный список ЕС вошли 140 человек и компаний, в том числе связанных с военной и оборонной промышленностью. Среди них Челябинский тракторный, Тульский оружейный и Пермский пороховой заводы, «Уралтрансмаш» и «Оборонлогистика», «Ростехкомплект» и АО «Коломенский завод», ПАО «ОДК-Сатурн», «ВАСО» и «Туполев». В обновленном санкционном списке ЕС фигурируют общество «Знание» и телеканалы «Спас» и «Царьград».