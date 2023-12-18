Ходжалы, Кяркиджахан... Еще 300 семей переселят в Карабах

Идет подготовка к возвращению на освобожденные территории Азербайджана еще 300 семей бывших вынужденных переселенцев, временно размещенных в Баку, Сумгаите, Апшероне и Гяндже, сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Департамент по репатриации Госкомитета готовится к переселению 50 семей в село Малыбейли Шушинского района, 50 - в поселок Кяркиджахан города Ханкенди, 50 - в Ходжалинский район и 150 - в Кельбаджарский район.