Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, в ходе встречи отмечалось, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Всемирным банком и структурами, входящими в группу ВБ. В этом контексте была подчеркнута важность долгосрочного эффективного партнерства с Международной финансовой корпорацией, отмечалось, что за прошедший период МФК поддержала реализацию в Азербайджане проектов в различных сферах.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился во вторник, 19 декабря, с делегацией, которую возглавляет региональный вице-президент Международной финансовой корпорации (IFC) по Европе, Латинской Америке и Карибскому бассейну Альфонсо Гарсиа Мора.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией совместных проектов со ВБ, в том числе с МФК в сферах, приоритетных для правительства Азербайджана. В их число могут входить, в частности, программа Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории, а также проекты, направленные на увеличение занятости, создание «зеленых» городов, расширение Южного газового коридора, строительство ветроэнергетической инфраструктуры, расширение Бакинского судостроительного завода.

Делегации МФК была предоставлена информация о работе, проделанной в сфере обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане. За минувшие годы Азербайджан превратился из страны с низким доходом в страну-донора с высокими доходами, а с 2021 года выступает в качестве донора ВБ.

Гости были проинформированы о том, что в Азербайджане принимаются целенаправленные меры по улучшению деловой среды, предотвращению недобросовестной конкуренции, стимулированию предпринимательской деятельности. Подчеркнуто, что развитие ненефтяной отрасли экономики является одним из главных приоритетов, в аграрном секторе применяются различные виды льготных и кредитных механизмов. Последовательно реализуются меры по повышению через механизмы государственно-частного партнерства роли частного сектора в экономическом развитии страны.

Подчеркивалось, что развитие конкурентоспособной экономики и сельского хозяйства, а также продвижение и поддержка проектов государственно-частного партнерства являются основными направлениями деятельности МФК в Азербайджане, который заинтересован в продолжении сотрудничества с корпорацией.

Отмечалось, что Азербайджан системно поддерживает глобальную борьбу с изменением климата и осуществляет последовательную деятельность по эффективному использованию энергетических ресурсов, одним из важнейших направлений которой являются широкомасштабные строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, включая проекты, связанные с созданием зоны зеленой энергии, экологически чистого транспорта, «умных» городов и сел. В этом контексте была подчеркнута важность проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане.

Также указывалось, что привлечение инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии и обеспечение перехода на «чистую энергию» входят в число основных приоритетов энергетической политики Азербайджана, говорилось о широких перспективах для эффективного партнерства в этих областях.

На встрече были также рассмотрены проекты, которые могут быть реализованы в рамках сотрудничества с ВБ, в том числе с МФК, в сферах, представляющих взаимный интерес.