Дэвид Кэмерон: Важно, чтобы Путин проиграл...

Франция и Великобритания будут поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения «столько, сколько потребуется», при этом важно, чтобы президент Владимир Путин проиграл. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон после переговоров в Париже с французской коллегой Катрин Колонна, его цитирует AFP.

«Великобритания и Франция были твердыми сторонниками Украины и будут оставаться ими столько, сколько потребуется... Я не сомневаюсь, что мы можем сделать так, чтобы Путин проиграл, и очень важно, чтобы он проиграл», – сказал Кэмерон.

Кэмерон сравнил борьбу с российским вторжением с пьесой, состоящей из нескольких актов.

«Первым актом был потрясающий провал России в достижении своих целей на начальном этапе вторжения», – сказал Кэмерон.

«Вторым актом был блеск, который продемонстрировали украинцы, оттеснив русских... и, конечно, третий акт был более сложным на суше», – добавил глава МИД Британии, имея в виду проведение украинского контрнаступления летом этого года, когда не удалось достичь прорыва.

По словам Кэмерона, четвертый акт «еще не написан», и «мы должны быть уверены, что пишем его правильно».